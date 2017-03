Francis Bacon e l’artista iraniano Bahman Mohasses in mostra a Teheran, in Iran. Le opere di trenta artisti occidentali e trenta artisti iraniani sono in mostra al museo di arte contemporanea della capitale iraniana, che vanta una delle collezioni di arte moderna più importanti al di fuori di Europa e Stati Uniti, con quadri di Pablo Picasso, Jackson Pollock e Andy Warhol. A stupire però è la scelta di includere nella mostra Francis Bacon e Bahman Mohasses, due artisti dichiaratamente gay le cui opere non erano mai state esposte prima in Iran, dove l’omosessualità è punibile con la condanna a morte e porta un grande stigma sociale.