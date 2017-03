Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha fatto ritorno in Nigeria dopo settimane di malattia nel Regno Unito. Il settantaquattrenne è atterrato in una base aerea nella città settentrionale di Kaduna e dovrebbe spostarsi nella capitale Abuja. Buhari aveva lasciato il paese a gennaio per recarsi a Londra per sottoporsi a cure mediche. Non ci sono dettagli sulle sue condizioni di salute.