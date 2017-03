Matteo Renzi lancia la sua candidatura alla segreteria del Partito democratico. L’ex segretario del Pd Matteo Renzi in una conferenza al Lingotto di Torino ha lanciato la sua campagna per la segreteria del partito in vista del congresso. Renzi sarà sfidato dall’attuale ministro della giustizia Andrea Orlando e dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Il Pd deve “rivendicare il futuro” come cifra della sinistra, e non rassegnarsi a che “la paura sia l’arma elettorale degli altri e il tema dominante”, ha detto Matteo Renzi, aprendo al Lingotto di Torino la sua campagna congressuale per la segreteria.