È morto Robert James Waller, autore del libro I ponti di Madison Country. Aveva 77 anni e viveva in Texas, negli Stati Uniti. Waller ha pubblicato sette libri, ma I ponti di Madison Country è stato un best seller, tradotto in 35 lingue, e ha venduto 12 milioni di copie. Nel 1995 dal libro è stato tratto un film interpretato da Clint Eastwood e Meryl Streep.