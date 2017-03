Sette persone sono rimaste ferite in un attacco con accetta in una stazione a Düsseldorf, in Germania. L’attacco è avvenuto ieri intorno alle 21 (ora locale) nella stazione centrale di Düsseldorf, dove un uomo armato di accetta ha ferito sette persone, di cui tre in modo grave. L’aggressore è stato arrestato. Secondo la polizia si tratterebbe di un trentaseienne originario dell’ex Jugoslavia e residente a Wuppertal. L’uomo è in ospedale dopo essersi ferito gravemente saltando da un ponte nel tentativo di fuggire. Si esclude per il momento il movente terrorismo.