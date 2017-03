Un autobus è precipitato per 200 metri in Nepal, almeno 24 morti. Un autobus sovraffollato è finito fuoristrada cadendo lungo le pareti di una montagna nel distretto di Jajarkot, nel nord ovest del paese. Sedici persone sono morte nell’impatto e altre otto sono morte in ospedale. L’ospedale più vicino al luogo dell’incidente è in difficoltà nel gestire il numero dei feriti e continua la ricerca dei dispersi. Secondo la polizia l’incidente è stato provocato dal sovraffollamento: sul veicolo c’erano circa cinquanta persone.