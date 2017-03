Almeno 24 morti in una frana in una discarica di Addis Abeba, in Etiopia. Almeno ventiquattro persone sono morte e altre ventotto sono rimaste ferite in una grossa frana nella discarica di Koshe, nella periferia della capitale etiope. La frana è avvenuta la sera dell’11 marzo e ha travolto una trentina di abitazioni di fortuna all’interno della discarica. Il portavoce del comune di Addis Abeba ha detto che il numero delle vittime è destinato a salire.