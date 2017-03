Tensione tra Paesi Bassi e Turchia dopo l’annullamento della visita del ministro degli esteri turco a Rotterdam. L’11 marzo il governo olandese ha revocato il permesso di atterraggio per l’aereo del ministro degli esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu, atteso per un comizio elettorale in vista del referendum costituzionale turco che estenderebbe i poteri del presidente Recep Tayyip Erdoğan. La revoca è arrivata dopo che la Turchia ha minacciato sanzioni contro l’Olanda in risposta all’annullamento del comizio da parte del sindaco di Rotterdam, che ha citato motivi di sicurezza. Erdoğan ha commentato la vicenda etichettando gli olandesi come “fascisti “resti di nazisti”. La polizia ha disperso una protesta davanti al consolato turco a Rotterdam e scortato alla frontiera tedesca la ministra turca della famiglia Fatma Betül Sayan Kaya.