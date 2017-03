A Berlino cinquemila persone manifestano per celebrare l’Europa. In una piazza di Berlino, Gendarmenmarkt, vicino a una statua del poeta tedesco Friedrich Schiller ogni settimana dalla metà di febbraio il movimento Pulse of Europe chiama a raccolta i sostenitori dell’Unione europea contro i populismi e i nazionalismi, diffusi in ogni paese dell’Unione. Il 12 marzo i sostenitori del movimento erano cinquemila e hanno sventolato bandiere europee cantando l’inno alla gioia.