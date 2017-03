Attentato a Kabul: almeno un morto e 19 feriti. Un’esplosione è stata avvertita all’ora di punta nel centro della capitale afgana, durante il passaggio di un autobus. Tra i feriti ci sono quattro donne, ha confermato il ministero dell’interno. L’attacco non è ancora stato rivendicato e non è chiaro se l’autobus fosse oppure no l’obiettivo.