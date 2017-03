In India il partito di governo ha vinto le elezioni nello stato dell’Uttar Pradesh. Il partito di governo Bharatiya Janata Party (Bjp) ha riportato una vittoria schiacciante nel più grande stato indiano. Secondo i primi risultati, il Bjp otterrà 309 dei 403 seggi in parlamento. Si tratterebbe della maggioranza più significativa dal 1980. Un elettore su quattro ha sostenuto il partito di governo, rinforzando il potere politico di Nerendra Modi in vista di un secondo mandato.