In Italia la camera discute la proposta di legge sul testamento biologico. Sono attesi gli emendamenti per valutare le posizioni dei partiti. Come ricorda il Post, ci sono sei proposte di legge sul fine vita depositate in parlamento e due di queste sono in discussione nella commissione affari costituzionali della camera: la prima è stata presentata da cinque deputati di Possibile, Beatrice Brignone, Giuseppe Civati, Andrea Maestri, Luca Pastorino e Antonio Matarrelli; la seconda da tutti i deputati del Movimento 5 stelle.