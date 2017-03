L’agenda della settimana

Lunedì 13 marzo

Nei Paesi Bassi primo confronto televisivo tra Mark Rutte e Geert Wilders. Il premier olandese si confronterà per la prima volta con il suo oppositore Geert Wilders, populista e islamofobo, in un dibattito alla televisione nazionale. I sondaggi danno in rimonta Wilders, che recentemente ha cancellato diverse apparizioni pubbliche dopo che un membro del suo staff è rimasto coinvolto in una vicenda giudiziaria.

Martedì 14 marzo

Ricomincia il processo alla scrittrice turca Aslı Erdoğan. L’autrice, 49 anni, è accusata di attività “terroristiche” per aver collaborato con il giornale filocurdo Özgür Gündem, che secondo il governo è legato al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Dalla fine di dicembre Erdoğan è in libertà vigilata.

Mercoledì 15 marzo

Elezioni legislative nei Paesi Bassi. In testa ai sondaggi c’è da mesi il Partito della libertà (Pvv), guidato dal leader populista, euroscettico e islamofobo Geert Wilders. Ma le ultime rilevazioni danno il Pvv in leggero calo e prevedono una rimonta dei liberali dell’attuale premier Mark Rutte. Il voto è considerato fondamentale per il futuro dell’Unione europea.

Giovedì 16 marzo

Ad Addis Abeba si elegge il nuovo presidente della federazione calcistica africana. Il camerunese Issa Hayatou, al potere dal 1988, cercherà di ottenere il suo ottavo mandato. Il suo sfidante è Ahmad Ahmad, presidente della federazione del Madagascar.

Venerdì 17 marzo

Congresso di primavera dello Scottish national party. Il partito nazionalista e socialdemocratico sta pensando di indire un secondo referendum sull’indipendenza il prossimo anno. La premier scozzese Nicola Sturgeon stavolta è convinta di vincere, soprattutto dopo che al referendum sulla Brexit la maggioranza degli scozzesi ha votato per l’opzione remain.

Sabato 18 marzo

A Dubai viene assegnato il Global teacher prize. Il premio, del valore di un milione di dollari, viene consegnato ogni anno dalla fondazione Varkey Gems a un professore che si è distinto in modo particolare nel suo lavoro. Tra i finalisti c’è anche un italiano, Armando Persico, insegnante all’istituto professionale della fondazione Ikaros di Bergamo.

Domenica 19 marzo

Congresso del partito socialdemocratico tedesco. L’Spd si riunisce per eleggere il successore del presidente Martin Schulz, che si è candidato alla cancelleria e secondo i sondaggi è testa a testa con l’attuale cancelliera Angela Merkel.

Lunedì 20 marzo

Dibattito tra i cinque candidati alle presidenziali francesi. Al confronto partecipano François Fillon (centrodestra), Benoît Hamon (partito socialista), Marine Le Pen (estrema destra), Emmanuel Macron (centrosinistra) e Jean-Luc Mélenchon (sinistra radicale). Il primo turno delle elezioni si terrà il 23 aprile, il ballottaggio il 7 maggio. I sondaggi danno in testa il Front national di Marine Le Pen.