L’ex leader catalano Artur Mas interdetto dalla politica per due anni. Mas, 61 anni, è stato condannato per disobbedienza civile per aver indetto il referendum sull’indipendenza della Catalogna nel 2014 nonostante il parere contrario della corte costituzionale. In Catalogna i movimenti autonomisti fanno da tempo campagna elettorale per una maggiore autonomia.