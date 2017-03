La camera dei comuni verso il via libera alla Brexit. L’aula ha respinto i due emendamenti proposti dalla camera dei lord che avrebbero ritardato il percorso della legge per attivare l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. La legge sarà quindi approvata nelle prossime ore e la premier Theresa May potrà notificare al Consiglio europeo che intende attivare l’articolo 50 del trattato di Lisbona per avviare la procedura formale per l’uscita di Londra dall’Ue.