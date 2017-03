Il candidato conservatore François Fillon è stato indagato formalmente per malversazione di fondi pubblici. Il candidato della destra alle elezioni presidenziali francesi è accusato di aver pagato alcuni suoi familiari per fare dei lavori che potrebbero non aver mai fatto. In particolare Fillon avrebbe pagato sua moglie Penelope per fargli da assistente, senza che la donna abbia mai svolto questo lavoro.