La bella e la bestia censurato in Malesia. Abdul Halim Abdul Hamid, che presiede il consiglio della censura in Malesia, ha annunciato che il nuovo film della Disney uscirà con qualche giorno di ritardo e con dei “piccoli tagli” che riguardano il tanto discusso “momento gay” che coinvolge il personaggio di LeFou, interpretato da Josh Gad. Nel paese, dove l’omosessualità è illegale, la visione della pellicola sarà comunque vietata ai minori di 13 anni. Il film uscirà in Italia il 16 marzo.