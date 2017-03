La camera dei lord approva la legge sulla Brexit senza emendamenti. Con 274 voti favorevoli e 118 contrari anche la camera dei lord ha approvato la legge per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza rispedirla indietro alla camera dei comuni. A questo punto perché la legge diventi effettiva e perché il governo di Theresa May possa attivare l’articolo 50 del Trattato di Lisbona manca soltanto l’approvazione da parte della regina. L’approvazione della legge è arrivata dopo che la first minister scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato l’intenzione di tornare a votare per l’indipendenza da Londra.