Più di 250 teschi sono stati trovati in una fossa comune in Messico. “Per molti anni, i cartelli della droga hanno rapito e fatto scomparire delle persone, e le autorità sono state compiacenti”, ha dichiarato il procuratore di stato Jorge Winckler. In un’intervista con Televisa Winckler ha annunciato il ritrovamento delle ossa in una fossa comune nella periferia di Veracruz, in Messico, per lungo tempo dominato dal cartello degli Zetas.