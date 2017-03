Quest’anno si può festeggiare la giornata del pi greco con ancora più cifre. Sono stati aggiunti altri 9mila miliardi di cifre dopo la virgola. Il calcolo è stato ottenuto lo scorso novembre, dopo 105 giorni di funzionamento di un computer costruito appositamente. Il record precedente era stato ottenuto nel 2013. Il calcolo del pi greco è una sfida per i computer, ma non ha un significato pratico: la Nasa usa 15 cifre nei calcoli per inviare razzi nello spazio.