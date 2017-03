Stato di emergenza nel nordest degli Stati Uniti per il maltempo. Gli stati di New York e del New Jersey hanno proclamato lo stato di emergenza e il servizio meteorologico statunitense ha lanciato un allarme di 24 ore per possibili bufere di neve anche negli stati di Pennsylvania e Connecticut. Le scuole rimarranno chiuse e sono stati cancellati più di 6.500. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha rimandato il suo viaggio a Washington dove avrebbe dovuto incontrare Donald Trump.