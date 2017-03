Vienna è la metropoli dove si vive meglio. Ogni anno la società di consulenze Mercer pubblica una classifica della qualità della vita nelle grandi città, valutando servizi pubblici, livello di criminalità e altri fattori. Per l’ottavo anno consecutivo Vienna è risultata la metropoli dove si vive meglio, seguita da Zurigo e poi da Auckland (Nuova Zelanda). Quarantunesimo posto per Milano, subito dietro Londra, cinquantasettesimo per Roma, subito prima di Los Angeles. Chiude la classifica Baghdad.