La Disney si rifiuta di tagliare La bella e la bestia. La casa di produzione statunitense ha escluso che taglierà una scena dal suo film per consentirne la distribuzione in Malesia. Al centro della questione il tanto chiacchierato “momento gay” censurato dalle autorità del paese asiatico, dove l’omosessualità è illegale. A questo punto è messa in discussione l’uscita stessa del film, già rimandata nei giorni scorsi.



La bella e la bestia censurato in Malesia. Abdul Halim Abdul Hamid, che presiede il consiglio della censura in Malesia, ha annunciato che il nuovo film della Disney uscirà con qualche giorno di ritardo e con dei “piccoli tagli” che riguardano il tanto discusso “momento gay” che coinvolge il personaggio di LeFou, interpretato da Josh Gad. Nel paese, dove l’omosessualità è illegale, la visione della pellicola sarà comunque vietata ai minori di 13 anni. Il film uscirà in Italia il 16 marzo.