Netflix restaurerà e diffonderà un film incompiuto di Orson Welles. Il regista statunitense lavorò alla realizzazione di The other side of the wind tra il 1970 e il 1976 ma lasciò l’opera incompiuta per enormi difficoltà produttive. Girato con lo stile di un mockumentary il film è il ritratto di un grande regista alla fine della sua carriera che fornisce un quadro impietoso della Hollywood di quegli anni e più in generale del mondo del cinema. Il protagonista era John Houston, accanto al quale compaiono altri registi come Peter Bogdanovich, Dennis Hopper e Susan Strasberg. La postproduzione del film, finanziata da Netflix, sarà curata da Frank Marshall che aveva lavorato anche al progetto originale di Welles.