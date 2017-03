Resa nota una parte della dichiarazione dei redditi del 2005 di Donald Trump. Durante il Rachel Maddow show, in onda la sera del 14 marzo sul network Msnbc, sono state mostrate due pagine di una dichiarazione dei redditi del presidente degli Stati Uniti, risalenti al 2005, da cui si apprende che Trump avrebbe pagato una cifra intorno ai 31 milioni di dollari a fronte di 150 milioni di dollari di guadagni. Donald Trump è il primo presidente degli Stati Uniti da quarant’anni a questa parte che si è rifiutato di rendere nota la sua dichiarazione dei redditi durante la campagna elettorale. La Casa Bianca ha protestato per lo scoop della Msnbc, ma secondo alcuni commentatori potrebbe essere stato lo stesso staff del presidente a far circolare il documento.