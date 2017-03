Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo l’Ungheria ha trattenuto illegalmente due migranti. La corte di Strasburgo ha riconosciuto l’Ungheria colpevole di aver trattenuto illegalmente due richiedenti asilo del Bangladesh in una zona di transito al confine con la Serbia. Questa decisione potrebbe avere delle ripercussioni sulla politica ungherese in tema di migranti che prevede la detenzione automatica in dei campi per tutti i richiedenti asilo.