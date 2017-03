Sono cominciate in senato le votazioni sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 stelle contro il ministro Luca Lotti. Anche i senatori del Movimento democratico e progressista, nato dalla scissione dal Partito democratico, hanno depositato a palazzo Madama la richiesta di sospendere il ministro. Lotti è indagato per rivelazione del segreto di ufficio nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti Consip: avrebbe segnalato ai vertici della centrale unica degli acquisti della pubblica amministrazione l’esistenza di un’indagine in corso e la presenza di cimici negli uffici.