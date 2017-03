Terzo giorno di combattimenti a Tripoli. Si intensificano gli scontri nella capitale libica che vedono le forze fedeli al governo di unità nazionale opposte alle milizie vicine a Khalifa Ghweil, ex leader di un governo non riconosciuto dalla comunità internazionale. I combattimenti, condotti con armamenti pesanti, si concentrano intorno al Palais des Hôtes, un complesso di lusso usato come quartier generale dall’entourage di Ghweil.