Nei Paesi Bassi sono in vantaggio i liberali del premier uscente Mark Rutte. Secondo i primi tre exit poll, il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) è in testa con 31 seggi alle elezioni legislative nei Paesi Bassi. Il Partito per la libertà, formazione nazionalista di destra (Pvv) guidata da Geert Wilders, è al secondo posto con 19 seggi, meno di quanti erano stati previsti nei sondaggi. A disputarsi i 150 seggi della camera si sono presentati in totale 28 partiti, probabile quindi che dopo i risultati definitivi cominci una fase di trattative per formare una coalizione che possa governare. I seggi sono stati chiusi alle 21.