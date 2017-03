Quattro feriti durante una sparatoria all’interno di un liceo a Grasse, in Francia. Uno studente di 17 anni ha aperto il fuoco contro il preside del liceo Tocqueville di Grasse, cittadina del sud della Francia a poco meno di venti chilometri da Cannes. A quanto pare il ragazzo era in conflitto con il dirigente scolastico. Quattro persone, tra cui il preside, sono rimaste ferite in modo lieve. Il ragazzo è stato arrestato.