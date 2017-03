Ricercatori cinesi hanno sviluppato un nuovo test per determinare il gruppo sanguigno delle persone. Il metodo utilizza una striscia di carta impregnata di anticorpi con un colorante, per distinguere i diversi gruppi e il fattore Rh. Il test può essere eseguito in una trentina di secondi, costa poco e ha un’accuratezza di oltre il 99,9 per cento. Potrebbe quindi essere usato in aree remote, prive di attrezzature mediche, o in zone di guerra.