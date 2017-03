La commissione sull’intelligence del senato esclude che Trump sia stato intercettato dall’amministrazione Obama. La commissione sostiene che non ci sono prove a sostegno delle accuse lanciate via Twitter dal presidente statunitense. Un portavoce dei servizi segreti britannici ha inoltre liquidato come ridicola e da ignorare l’accusa di coinvolgimento nelle presunte intercettazioni. La comunicazione è arrivata dopo che il portavoce della Casa bianca Sean Spicer ha citato un servizio di Fox News in cui l’opinionista tv Andrew Napolitano ha sostenuto che l’amministrazione Obama ha usato i servizi segreti britannici per intercettare Donald Trump quando era presidente eletto.