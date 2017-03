La statua rinvenuta al Cairo non rappresenta Ramses II ma Psamtek I. La statua di nove metri è stata rinvenuta il 13 marzo in una discarica ad Heliopolis da un gruppo di archeologi tedeschi ed egiziani ed è stata trasferita al museo egizio nel centro della capitale. Inizialmente gli esperti avevano identificato il soggetto della statua come Ramses, ma il ritrovamento di un’incisione sul corpo della statua fa pensare che si tratti invece del re Psamtek I, che regnò in Egitto dal 664 al 610 a.C..