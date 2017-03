Il segretario di stato statunitense Rex Tillerson è in visita a Pechino. Tillerson incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi. Si tratta dell’ultimo appuntamento ufficiale del suo tour nell’Asia orientale, durante il quale Tillerson ha destato le preoccupazioni del governo cinese con le sue dichiarazioni sulla possibilità di un attacco statunitense contro la Corea del Nord nel caso di minacce alla Corea del Sud, dove è stato recentemente installato un sistema missilistico di difesa statunitense. Tensioni aggravate dal tweet in cui il presidente statunitense Donald Trump ha accusato la Cina di aver fatto poco per arginare il suo alleato Pyongyang.