Rex Tillerson ha incontrato Xi Jinping e il ministro degli esteri cinese Wang Yi a Pechino. Nell’ultimo appuntamento ufficiale del suo tour nell’Asia orientale, il segretario di stato statunitense ha smussato i toni per rassicurare il governo cinese dopo le sue dichiarazioni sulla possibilità di un attacco statunitense contro la Corea del Nord nel caso di minacce alla Corea del Sud. Tillerson ha dichiarato che Cina e Stati Uniti collaboreranno per “far cambiare direzione” a Pyongyang mentre Wang ha invitato gli Stati Uniti a mantenere sangue freddo sulla questione del nucleare nordcoreano. La visita si è conclusa con un colloquio tra Tillerson e il presidente cinese Xi Jinping in cui è stata ribadita la priorità alla collaborazione sulla questione della Corea del Nord.