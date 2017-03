È morto Chuck Berry, uno dei padri fondatori del rock. Charles Edward Anderson Berry, detto Chuck, è morto il 18 marzo nella sua casa di Wentzville, nel Missouri. È stato una figura chiave nella storia del rock and roll come chitarrista, come performer e come autore di pezzi che sono diventati dei classici: tra i più famosi Maybellene (1955), Roll over Beethoven (1956), Sweet little sixteen (1958) e Back in the Usa (1959). “Se uno volesse cambiare nome al rock and roll”, disse John Lennon, “potrebbe chiamarlo Chuck Berry”. La sua Johnny B. Goode (1958) è stata spedita nello spazio sulla navicella Voyager come esempio di musica terrestre. Aveva novant’anni.