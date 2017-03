Gli incontri sul divano verde al Goethe-Institut di Roma

Il Goethe-Institut di Roma, in collaborazione con Internazionale, organizza un ciclo di incontri con giornalisti e ospiti tedeschi e italiani per parlare delle sfide che deve affrontare l’Europa, a sessant’anni dai trattati di Roma.

L’appuntamento è alle ore 19.00 al Goethe-Institut, in via Savoia 15 a Roma. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Gli incontri sono in tedesco con traduzione simultanea. Ecco il calendario:

Venerdì 24 marzo, ore 19.00

Sessant’anni di Europa. Visioni e riflessioni sul futuro del sogno europeo

Compiono sessant’anni i trattati che sancirono la nascita del processo di integrazione europea, tra i momenti più significativi della nostra storia comune. La crisi economica, l’emergenza migratoria, la Brexit, l’avanzata dei populismi e la diffidenza reciproca tra i paesi stanno logorando lo spirito europeo. Davvero basterebbe cambiare l’economia per superare le difficoltà del progetto europeo? Quali sono i cambiamenti necessari all’Unione Europea e quali gli ostacoli da superare?

Joachim Fritz-Vannahme, direttore di Programm Europas Zukunft

Tonia Mastrobuoni, La Repubblica

Modera Andrea Pipino, Internazionale

***

Giovedì 13 aprile, ore 19.00

Cittadini d’Europa. Vent’anni di storie migratorie a confronto

Dalla Jugoslavia, fino alla prima metà degli anni Novanta, sono arrivati in Germania oltre quattrocentomila profughi. Sono rimasti in Germania, sono tornati nei loro paesi? Come si sono integrati nella società tedesca? La migrazione albanese verso l’Italia è iniziata con i primi sbarchi del 1991 e oggi gli albanesi che vivono nel nostro paese sono circa cinquecentomila. Partendo dagli esempi delle ultime grandi ondate

migratorie in Germania e in Italia parliamo di integrazione e di nuovi cittadini europei.

Martin Kordíc, scrittore

Arbèr Agalliu, giornalista

Modera Annalisa Camilli, Internazionale

***

Martedì 9 maggio, ore 19.00

Informare l’Europa. I mezzi di comunicazione nell’era della post-verità

Di fronte all’ascesa dei partiti populisti e al diffondersi di notizie false attraverso i social network, qual è il ruolo dei mezzi di informazione? Quali responsabilità hanno e in che modo possono reagire alle accuse di Lügenpresse (stampa bugiarda), riconquistando la fiducia dei lettori?

Christoph Kappes, esperto di nuovi media

Eric Jozsef, Libération

Modera Jacopo Zanchini, Internazionale