È morta la coreografa Trisha Brown. Aveva ottant’anni ed è morta il 18 marzo in Texas. Nata ad Aberdeen, nello stato di Washington, Brown si è laureata nella facoltà di danza del Mills College nel 1958 ed è arrivata a New York nel 1961. Ha fondato la sua compagnia nel 1970, durante la sua attività ha prodotto oltre cento coreografie e sei opere, prima di lasciare la scena come ballerina nel 2008.