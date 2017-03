Stasera in Francia il primo dibattito tra i cinque candidati alle presidenziali. Al confronto, che andrà in onda su Tf1, parteciperanno François Fillon (centrodestra), Benoît Hamon (partito socialista), Marine Le Pen (estrema destra), Emmanuel Macron (centrosinistra) e Jean-Luc Mélenchon (sinistra radicale). Il primo turno delle elezioni si terrà il 23 aprile, il ballottaggio il 7 maggio. I sondaggi danno in testa il Front national di Marine Le Pen.