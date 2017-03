Il primo ministro somalo ha formato il nuovo governo. Hassan Ali Khaire, nominato primo ministro alla fine di febbraio dal neoeletto presidente della Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo, ha reso nota la lista di 26 ministri del suo governo. Tra i nomi più in vista quello del nuovo ministro delle finanze, Abdirahman Duale Beyle, che aveva già ricoperto il ruolo di ministro degli esteri dal 2014 al 2015, mentre agli esteri andrà Yusuf Garaad Omar, che per diversi anni è stato il capo dei servizi in lingua somala per la Bbc.