In Italia oltre un milione di famiglie è senza redditi da lavoro. Rispetto al 2015 si passa da un milione e 92mila a un milione e 85mila, dice l’Istat nei dati aggiornati al 2016. I componenti di queste famiglie, il 6,6 per cento di quelle presenti sul mercato del lavoro, sono disoccupati, quindi il reddito arriva da pensioni o rendite. In 970mila casi la donna è l’unica fonte di reddito.