Le autorità statunitensi vietano di imbarcare computer e tablet sui voli in arrivo da otto paesi. I passeggeri degli aerei provenienti da otto paesi del Medio Oriente e del Nordafrica non potranno portare in cabina computer, tablet e altre apparecchiature elettroniche. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto le autorità statunitensi a imporre questa misura, che non riguarda invece smartphone e apparecchiature mediche, a nove compagnie aeree che raggiungono dieci aeroporti. Nella giornata di martedì 21 marzo si attende un annuncio ufficiale del Dipartimento della sicurezza interna statunitense.