I Mogwai hanno annunciato il tour del 2017 in Italia

I Mogwai torneranno in Italia il prossimo autunno per tre concerti. La band post-rock scozzese suonerà venerdì 27 ottobre al Fabrique di Milano, sabato 28 ottobre all’Atlantico Live! di Roma e domenica 29 ottobre all’Estragon di Bologna. Le date faranno parte del tour mondiale del gruppo, che partirà l’8 settembre dal Regno Unito.

Dal vivo i Mogwai dovrebbero presentare i brani del loro nuovo album, la cui uscita è prevista entro la fine del 2017. Per registrare il disco, il gruppo ha collaborato di nuovo con il produttore Dave Friedmann (già al lavoro su Come on die young e Rock action).

Per i dettagli sui biglietti si può consultare il sito di Indipendente.