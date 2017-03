Scontro diretto tra Macron e Le Pen nel primo dibattito per le presidenziali francesi. In più di tre ore di dibattito François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, cioè i cinque candidati in testa ai sondaggi per le prossime elezioni presidenziali francesi, hanno affrontato temi di società (dall’immigrazione alla laicità), economia e politica estera. Macron, alla sua prima esperienza di questo genere, inizialmente non è sembrato a suo agio, ma ha saputo reagire quando Marine Le Pen lo ha attaccato frontalmente.