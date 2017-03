Arrestato il boss della ‘ndrangheta Santo Vottari. Si trovava in un bunker sotterraneo a venti chilometri da Locri, in Calabria. Era ricercato dal 2007. È considerato uno dei responsabili della strage di Duisburg, avvenuta il 15 agosto del 2007 e dell’omicidio di Maria Strangio, moglie di Giovanni Nirta, avvenuto a San Luca il 25 dicembre 2006. Su Vottari pende una condanna a 30 anni di carcere per omicidio, lesioni personali gravi e associazione a delinquere.