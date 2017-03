Karachi, in Pakistan è la città più inquinata del mondo, se si considerano i livelli di ozono. Grazie a dati satellitari è stato possibile misurare gli inquinanti di 19 megacittà, centri con più di dieci milioni di abitanti. Molte di queste città sono in paesi in via di sviluppo, che non hanno modo di misurare la qualità dell’aria. Karachi è seguita dall’indiana Delhi e dalla cinese Pechino. Se invece si considera l’ammoniaca, Delhi è prima, seguita da Dhaka, in Bangladesh, e Kolkata, in India. Altre città molto inquinate sono Città del Messico, a causa della sua posizione geografica, e Lagos, in Nigeria.