Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno vietato computer e tablet sugli aerei provenienti da otto paesi del Medio Oriente e del Nordafrica. I passeggeri non potranno portarli in cabina, ma potranno invece portare telefoni e apparecchiature mediche. La misura è in vigore dal 21 marzo e potrebbe durare diverse settimane. Le compagnie aeree coinvolte sono nove, mentre gli scali sono dieci. Il Regno Unito ha annunciato un divieto simile.