Nuove rivelazioni in Francia sul candidato conservatore François Fillon. Secondo il settimanale satirico Le Canard Enchainé, François Fillon, candidato della destra all’Eliseo, avrebbe intascato 46mila euro per fare da intermediario e far incontrare il presidente russo Vladmir Putin e l’amministratore delegato della società petrolifera Total Patrick Pouyanné. Nel frattempo il ministro dell’interno Bruno Le Roux si è dimesso dopo essere stato accusato di aver fatto assumere come assistenti le sue due figlie di 15 e 16 anni.