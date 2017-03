Circa quattrocentomila civili sono intrappolati nella città vecchia di Mosul, ancora sotto il controllo del gruppo Stato islamico (Is). Secondo le Nazioni Unite 157mila persone sono riuscite a raggiungere un centro di transito allestito dall’esercito iracheno, ma gli altri “sono alla disperata ricerca di cibo, e il peggio deve ancora venire”, ha detto Bruno Geddo, dell’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite. Intanto secondo la tv satellitare curda sono almeno 230 i civili morti in un raid compiuto su Mosul da aerei delle forze irachene.