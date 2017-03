Ex parlamentare russo ucciso a Kiev. Un uomo armato ha ucciso Denis Voronenkov, 45 anni, ex parlamentare russo, davanti a un hotel nel centro di Kiev. La guardia del corpo di Voronenkov ha ingaggiato uno scontro a fuoco con l’assalitore ferendolo e rimanendo a sua volta ferito. Voronenkov si era trasferito in Ucraina con la moglie, rinunciando anche alla cittadinanza russa, perché affermava di essere perseguitato dai servizi segreti di Mosca.